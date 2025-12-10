Pronóstico: miércoles caluroso y algo nublado, con probabilidad de tormentas aisladas

La máxima en Mendoza será de 34 grados.

Según informó el organismo provincial Contingencia Climáticas, este miércoles se espera una jornada calurosa y algo nublada en gran parte del territorio. Las condiciones meteorológicas anticipan la posibilidad de tormentas aisladas hacia la noche, acompañadas por vientos moderados provenientes del noreste.

La temperatura máxima estimada para la jornada alcanzará los 34°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 19°C. Estas condiciones podrían generar una sensación térmica elevada durante las horas centrales del día.

En la región de Valle de Uco, en tanto, el portal especializado Meteored informó que la máxima estimada será de 27 grados.