Pronóstico: miércoles caluroso y algo nublado

Foto La Consulta, San Carlos - Foto El Cuco Digital
Se espera una jornada donde la temperatura máxima llegue a lls 36°C.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día “Caluroso y algo nublado, vientos moderados del este. Zonda en Malargue. Poco nuboso en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima fue de 15°C, mientras que la máxima llegará a los 33°C. Otras mediciones hablan de unos 36°C.

El pronóstico extendido indica que la jornada de mañana será similar a la de hoy, con posibles tormentas durante la noche.

