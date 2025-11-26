Pronóstico: miércoles caluroso y con probabilidad de tormentas

Continúan las altas temperaturas, y la máxima podría alcanzar los 37°C.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada “Calurosa con nubosidad variable, lluvias y tormentas con granizo, vientos moderados a algo fuertes del sector sur hacia la noche. Precipitaciones en cordillera”.

La temperatura mínima será de 20°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 37°C.

El pronóstico extendido indica que durante los próximos días tendremos un pequeño alivio, produciéndose un leve descenso de la temperatura.