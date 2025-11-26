Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 26, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 26, 2025

logo el cuco digital

Pronóstico: miércoles caluroso y con probabilidad de tormentas

Foto La Consulta, San Carlos - Foto El Cuco Digital
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Continúan las altas temperaturas, y la máxima podría alcanzar los 37°C.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada “Calurosa con nubosidad variable, lluvias y tormentas con granizo, vientos moderados a algo fuertes del sector sur hacia la noche. Precipitaciones en cordillera”.

La temperatura mínima será de 20°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 37°C.

El pronóstico extendido indica que durante los próximos días tendremos un pequeño alivio, produciéndose un leve descenso de la temperatura.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Conmoción en el Valle de Uco: falleció el policía que chocó contra un caballo en Colonia Las Rosas

Dos policías heridos tras chocar contra un caballo en la ruta 92 en Colonia Las Rosas

Se encuentra muy grave uno de los policías que chocaron con un caballo en la ruta 92

Accidente fatal: cómo está la auxiliar de Policía que resultó herida y qué pasó con el caballo

Videos: el último adiós para Agustín Sosa, el policía que murió tras accidentarse en Tunuyán

Un hombre de 70 años fue detenido por conducir con un alto nivel de alcohol: ocurrió en San Carlos

Dos jóvenes heridos tras colisionar en moto contra una camioneta en Vista Flores

Robaron una camioneta durante la noche en Tupungato

Tupungato: llego a su panadería y se percató que le robaron dinero, una garrafa y un celular

El padre y la hija afectados con botulismo siguen muy delicados en terapia intensiva en el hospital Scaravelli

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO