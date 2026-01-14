Pronóstico: miércoles caluroso y parcialmente nublado

Vuelve el calor y se va a sentir, la máxima podría llegar a los 35°C.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día “Caluroso y algo nublado con tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste. Algo nublado en cordillera”.

La temperatura mínima será de 20°C, mientras que la máxima podría llegar a los 35°C.

Para los próximos días, se esperan condiciones similares, con algunos movimientos en cuanto al termostato, sobre todo en la temperatura máxima, pero tendremos finalmente jornadas calurosas y posibles tormentas en la madrugada.