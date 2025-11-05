Facebook X-twitter Youtube Instagram

Pronóstico: miércoles con descenso de temperatura y parcialmente nublado

Foto de archivo
El clima seguirá inestable y se esperan posibles precipitaciones durante la noche.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada “Mayormente nublado con descenso de la temperatura y precipitaciones, vientos moderados del sector sur. Inestable en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 11°C, mientras que la máxima llegará a los 21°C.

El pronóstico extendido para el resto de la semana indica que continuaremos con días parcialmente nublados y tormentas.

