octubre 31, 2025

logo el cuco digital
octubre 31, 2025

logo el cuco digital

Pronóstico: miércoles con probabilidad de heladas y cielo poco nuboso

Foto El Cuco Digital
Llega una jornada, donde la posibilidad de heladas tardías se hace presente.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada “Poco nubosa a parcialmente nublado con ascenso de la temperatura. Tormentas aisladas en el sur provincial”. Además en distintas zonas de la provincia, incluido el Valle de Uco, se esperan algunas heladas tardías.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 2°C y una máxima de 20°. Aunque en distintas zonas tendremos mínimas por debajo de los 0°.

Para la tarde noche, se anticipa la posibilidad de tormentas en distintos puntos.

