Pronóstico: miércoles nublado con descenso de la temperatura

Se viene una jornada marcada por la posibilidad de tormentas y el descenso de la temperatura.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día “Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas en el sur provincial. Poco nuboso en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 9°C y la máxima llegará a los 28°C.

Para los próximos días, se espera la posibilidad de que lleguen algunas tormentas y que descienda la temperatura.