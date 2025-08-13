Facebook X-twitter Youtube Instagram

Pronóstico: miércoles nublado y frío

Campo Los Andes, Tunuyán, Valle de Uco.
Llega una jornada con un marcado descenso de la temperatura.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un martes “Mayormente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en el sur provincial durante la madrugada. Parcial nublado en cordillera. Ingreso de frente frío”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 4°C y la máxima llegará a los 13°C.

Las condiciones meteorológicas se deben al ingreso de un frente frío, el cual permanecerá durante el resto de la semana.

