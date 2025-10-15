Pronóstico: miércoles parcialmente nublado con temperaturas estables

Se espera una jornada con temperaturas que superen los treinta grados y la posibilidad de viento zonda.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día “Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Zonda en prrecordillera y sectores del llano. Ingreso de frente frío”.

La temperatura mínima será de 12°C, mientras que la máxima probable será de 32°C.

El pronóstico extendido indica el ingreso de un pequeño frente frío para mañana, para luego volver a las temperaturas primaverales que tenemos.