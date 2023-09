Pronóstico: miércoles parcialmente nublado y ascenso de la temperatura, pero con heladas en Valle de Uco

Para hoy se espera un día primaveral, pero en las primeras horas estará frío.

Este miércoles aumentará la temperatura y se espera una tarde agradable en Mendoza.

El pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa para la jornada: “parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste a partir de la tarde. Nevadas en cordillera. Heladas parciales debiles en zonas con cielo poco nuboso”. Para el Oasis norte – este prevé mínimas de : -1.5 a 2 C, en Valle de Uco: -2.5 a 0 C. San Rafael y G. Alvear: heladas parciales débiles, con temperaturas mínimas estimadas entre +1 C y -1 C. Alta probabilidad de nubosidad nocturna en el sur provincial. A nivel provincial la máxima llegaría a 19° y la mínima a 5°, mientras que en la región valletana a 17°.