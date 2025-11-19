Pronóstico: miércoles parcialmente nublado y baja de la temperatura

Aunque no muchos grados, pero con algo de alibio, la jornada de hoy no será tan sofocante como la de ayer.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día “Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados a leves del sudeste. Parcial nublado en cordiller”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C.

El pronóstico extendido indica que durante los próximos días, las condiciones de estabilidad se mantendrán.