Pronóstico: miércoles parcialmente nublado y poco cambio de la temperatura

Tendremos una jornada con una temperatura primaveral, donde la máxima podría superar los 28°C.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un miércoles con “Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Parcial nublado en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 28°C.

Se anticipa en algunas zonas del Valle de Uco, la posibilidad de viento Zonda a partir del medio día.