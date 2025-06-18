Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 24, 2025

Pronóstico: miércoles parcialmente nublado y poco cambio de la temperatura

Paisaje de Valle de Uco (foto Mary Gonzalez)
El día se presentará con posibles heladas en distintos puntos de la provincia.

Según indica Contigencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día “algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste, heladas parciales y poco nuboso en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de -1°C, mientras que la máxima no superará los 12°C.

Se espera que durante la tarde el cielo permanecerá despejado, condición que se mantendrá durante los próximos días.

