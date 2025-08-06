Pronóstico: miércoles ventoso, con nubosidad variable y aumento de la temperatura

Por la tarde noche se estima el ingreso de un frente frío, que haria descender la temperatura para mañana.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un miércoles “Parcialmente nublado y ventoso con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas hacia la noche. Heladas parciales. Nevadas en cordillera. Ingreso de frente frío”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de -2°C, mientras que la máxima en mendoza ronderá los 14°C.

Por la tarde se esperan precipitaciones, y el ingreso de un frente frío.