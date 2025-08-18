Pronóstico: nublado, ventoso y descenso de la temperatura

La semana arranca con un clima poco amigable, con precipitaciones y probables nevadas em cordillera.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un lunes “Mayormente nublado, frío y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas. Nevadas en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 5°C y las máxima alcanzará los 13°C.

Se espera que los próximos días de la semana mejore un poco el clima, aunque se mantendran las mismas temperaturas en general.