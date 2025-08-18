Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 18, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 18, 2025

Pronóstico: nublado, ventoso y descenso de la temperatura

Amanecer en Valle de Uco.
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La semana arranca con un clima poco amigable, con precipitaciones y probables nevadas em cordillera.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un lunes “Mayormente nublado, frío y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas. Nevadas en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 5°C y las máxima alcanzará los 13°C.

Se espera que los próximos días de la semana mejore un poco el clima, aunque se mantendran las mismas temperaturas en general.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Docente sospechosa de difundir material de abuso sexual infantil: qué pasa en las escuelas donde trabajaba y qué dicen algunos padres

El joven que golpeó a su novia en Tunuyán, va a seguir detenido: su defensa aseguró que sufre todo tipo de violencia dentro del penal

Dos abuelos resultaron lesionados tras un accidente en San Carlos

Un violento choque y el incendio de uno de los vehículos deja a toda una familia herida

Un bebé de un año se tragó un tornillo y se encuentra internado en el hospital Scaravelli

La terminal de ómnibus de Tunuyán estará cerrada por obras 

Drugstore de Valle de Uco en crisis: entre alquiler e impuestos pagan casi 2 millones mensuales 

Una mujer fue asaltada en Tunuyán, la atacaron con un cuchillo y le robaron las pertenencias

Sebastián Garro sería el primer candidato del oficialismo de San Carlos para las próximas elecciones

Defensa Civil emitió una alerta amarilla por viento zonda en Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO