Pronóstico para el último día del año: qué esperar este 31 de diciembre

Así lo informó el organismo provincial, Contingencia Climáticas.

Con la llegada del último día del año, muchos valletanos ya están ultimando detalles para celebrar el Año Nuevo. Según el reporte de Contingencias Climáticas, el miércoles 31 de diciembre de 2025 se presentará con condiciones meteorológicas marcadamente calurosas y algo inestables.

Para el miércoles 31, se espera una jornada muy calurosa, con nubosidad variable y tormentas aisladas durante el día. Los vientos serán leves del noreste y se prevé inestabilidad en zona cordillerana. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 22°C y una máxima de 37°C.

El jueves 1 de enero de 2026, primer día del nuevo año, continuará el calor intenso. El cielo se mantendrá con nubosidad variable, con posibilidad de tormentas aisladas y vientos de dirección variable. En cordillera, el cielo estará poco nuboso. Las temperaturas seguirán en ascenso, con una mínima de 23°C y una máxima de 38°C.