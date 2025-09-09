Pronóstico: parcialmente nublado con ascenso de la temperatura

Durante el día y en el sur del Valle de Uco, sigue la posibilidad de viento zonda.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un martes con “Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Zonda en Malargue. Parcial nublado en cordillera”.

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C.

El pronóstico extendido marca que tendremos temperaturas similares a lo largo de la semana, con un leve descenso despues del zonda.