Pronóstico: parcialmente nublado con ascenso de la temperatura

La máxima estimada para la provincia de Mendoza es de 20 grados.

Para este sábado 8 de noviembre, la comunidad de la provincia de Mendoza tendrá un día: “parcialmente nublado con ascenso de la temperatura y lluvias aisladas hacia la noche, vientos moderados del sector sur y nevadas en cordillera”.

Desde Contingencia Climáticas la máxima 20 grados y la mínima se 11 grados.

Cabe destacar, que Meteored indicó que en Valle de Uco la máxima será de 18 grados, y tendremos un día algo nublado se esperan lluvias débiles a lo largo del día prevalecerá viento moderado de 16 a 32 kilometros por horas.