Pronóstico: parcialmente nublado con descenso de la temperatura

La máxima será de 21 grados.

Este domingo según informó el organismo provincial de Contingencia Climáticas tendremos un cielo “Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Nevadas en cordillera”.

La máxima será de 21° y la mínima de 7° grados. En Valle de Uco según informó Meteored la máxima será de 14 grados y habrá lluvia débil con un cielo parcialmente nublado.

Tiempo extendido

Lunes | 22-09-2025

Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 6°C