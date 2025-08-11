Pronóstico: parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura

Arranca la semana con un lunes en el que tendremos algunas nubes y probable zonda en algunas partes de la provincia.

Según indica Contingencias Climáticas, tendremos un día “Algo nublado con leve ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y Malargue. Inestable en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 1°C, mientras qur la máxima llegará a los 18°C.

El pronóstico extendido indica que durante mañana tendremos condiciones similares de tiempo, pero que el miércoles bajará la temperatura.