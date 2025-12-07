Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 7, 2025

diciembre 7, 2025

Pronóstico: parcialmente nublado con lluvias y tormentas

Foto Mary Gonzalez
La máxima estimada es de 20 grados en Valle de Uco.

Este domingo se presentará con condiciones meteorológicas inestables en la región. El cielo estará parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada.

Se espera un marcado descenso de la temperatura, acompañado por vientos que podrían intensificarse en algunos sectores. Las condiciones ventosas contribuirán a una sensación térmica más baja, especialmente hacia la tarde.

La temperatura máxima en la provincia de Mendoza alcanzará los 25°C, mientras que la mínima se ubicará en los 17°C

