septiembre 3, 2025

Pronóstico: parcialmente nublado con marcado descenso de la temperatura

Llega un miércoles signado por el ingreso de un frente frío que permanecerá hasta el sábado, donde volverá a subir el termostato.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada “Parcialmente nublada con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste y parcialmente nublado en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 3°C, mientras que la máxima alcanzará los 14°C.

Según el pronóstico extendido, los próximos días se espera que siga en descenso la temperatura, con máximas que no superan los diez grados. Recién el sabado volvería a subir la misma.

