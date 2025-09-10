Facebook X-twitter Youtube Instagram

Pronóstico: parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura y posibilidad de zonda

Paisaje de invierno en Valle de Uco.
Arranca un miércoles con temperaturas similares a las de ayer y la posibilidad del ingreso de un frente frío por la noche.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día “algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sudeste. Nevadas en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 18°C.

Como se había anticipado, existe la probabilidad de que llegue el viento zonda a varias zonas del Valle de Uco.

