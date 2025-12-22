Pronóstico: parcialmente nublado con probabilidad de tormentas

Se viene una jornada donde se anticipa la posibilidad de tormentas durante la tarde.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, este lunes 22 de diciembre tendremos una jornada con un cielo parcialmente nublado, con llubias durante la tarde y durante la noche la posibilidad de tormentas.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 15°C, mientras que la máxima alcanzara los 30°C.

El pronóstico extendido para los próximos días, indica que tendremos jornadas agradables, con cielos despejados.