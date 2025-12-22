Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 22, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 22, 2025

logo el cuco digital

Pronóstico: parcialmente nublado con probabilidad de tormentas

Foto: Antonella Escobar.
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Se viene una jornada donde se anticipa la posibilidad de tormentas durante la tarde.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, este lunes 22 de diciembre tendremos una jornada con un cielo parcialmente nublado, con llubias durante la tarde y durante la noche la posibilidad de tormentas.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 15°C, mientras que la máxima alcanzara los 30°C.

El pronóstico extendido para los próximos días, indica que tendremos jornadas agradables, con cielos despejados.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un auto volcó y cayó a un zanjón en San Carlos: la mujer que manejaba tenía 1,65 de alcohol en sangre

“La culpa no es del chancho”: dos cerdos ocasionaron un accidente en una ruta de La Consulta

Accidente vial: un ciclista fue atropellado por un vehículo en Tupungato

Un motociclista alcoholizado chocó a una ciclista en Tunuyán

Diseño de indumentaria es la nueva Tecnicatura qué se dictará en Valle de Uco

Jorge Narciso Marinero uno de los últimos peluqueros de la vieja escuela que sigue vigente en Valle de Uco

Valle de Uco: secuestran 19 plantas y bolsitas con marihuana en distintos procedimientos policiales

Tupungato: ingresaron a una casa por la ventana y robaron una PS4, juegos, dinero y objetos personales

20 aprehenciones en San Carlos tras un nuevo operativo realizado por la policía

Mendoza tendrá una nueva carrera destinada a fortalecer la formación docente

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO