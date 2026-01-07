Pronóstico: parcialmente nublado y aumento de la temperatura

Se estima la posibilidad de tormentas durante la tarde-noche del día de hoy.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada con “Nubosidad variable con tormentas aisladas, ascenso de la temperatura, vientos moderados del dirección variable. Precipitaciones en cordillera”.

La temperatura mínima será de 20°C, mientras que la máxima podría llegar a los 35°C.

El pronóstico extendido indica, que para mañana jueves descenderá la temperatura, manteniendose la posibilidad de tormentas.