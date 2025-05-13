Pronóstico: parcialmente nublado y poco cambio de la temperatura

Se estima que la máxima podría llegar a los 24°C.

Según indica Contigencias Climáticas de la Provincia de Mendoza, tendremos un martes “algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste y parcialmente nublado en cordillera”.

Según el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 6°Cy la máxima de 22°C. Aunque otras estimaciones ubican las máxima en 24°C.

El pronóstico extendido para el resto de la semana indica que los próximos días tendremos condiciones similares, al menos hasta el futuro viernes.