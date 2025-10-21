Pronóstico: parcialmente nublado y poco cambio de la temperatura

Llega una jornada donde la temperatura se mantendría estable y hay posibilidad de tormentas para la noche.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un martes con “Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura. Tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C.

El pronóstico extendido indica que mañana se produciría un leve descenso de la temperatura, aunque las condiciones generales continuarán durante toda la semana.