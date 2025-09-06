Facebook X-twitter Youtube Instagram

Pronóstico: poca nubosidad con ascenso de la temperatura

FOTO: GENTILEZA, GUSTAVO VEDIA
La temperatura máxima estimada para la jornada será de 17°C, con una mínima general de 3°C

Este sábado 6 de septiembre, según el informe de Contingencias Climáticas, se espera una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, acompañada por vientos leves del noreste. Las condiciones serán mayormente estables, aunque se anticipan heladas parciales en distintas zonas de la provincia. En la cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso, sin fenómenos relevantes.

Las temperaturas mínimas previstas reflejan la persistencia del frío en áreas rurales. En Junín se pool 00p

espera una mínima de -0.5°C, en Perdriel de -4.0°C, en Los Campamentos de -2°C, y en Medrano de 1°C. Santa Rosa registrará -2.5°C, mientras que Tunuyán y Vista Flores alcanzarán los -4.0°C. En Agua Amarga se prevé -1.5°C, en El Cepillo -5.0°C, y en Casas Viejas -4.0°C.

En el sur provincial, San Rafael y General Alvear presentarán heladas parciales de intensidad suave a moderada. Las mínimas para General Alvear oscilarán entre -2°C y -4°C, mientras que en San Rafael se esperan valores entre -2.5°C y -4.4°C.

