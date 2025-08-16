Facebook X-twitter Youtube Instagram

Pronóstico: sábado con poca nubosidad y ascenso de la temperatura

Foto El Cuco Digital
Durante las primeras horas existieron algunas precipitaciones, pero se espera que no vuelvan a suceder durante el día.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada con “Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste”.

La temperatura mínima será de 5°C, mientras que la máxima podria alcanzar los 18°C.

El pronóstico extendido marca que para mañana domingo, se esperan algunas precipitaciones durante el cierre del día, incluso para el lunes podrían sucederse algunas nevadas.

