Pronóstico: sábado inestable y nuboso, con posibles tormentas

El fin de semana arranca con un sábado donde se espera una baja en la temperatura.

SSegun indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día “Inestable con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, lluvias y tormentas. Precipitaciones en cordillera”.

la temperatura mínima será de 15°C, mienteas que la máxima será de 27°C.

Durante la tarde es posibles que se produzcan fuertes tormentas en distintas zonas.

El pronóstico extendido para todo el fin de semana, indica condiciones similares para ambos días.