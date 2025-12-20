Pronóstico: sábado parcialmente nublado con descenso de la temperatura

Se espera la posibilidad de tormentas a lo largo del día, sobre todo en la tarde-noche.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos este sábado una jornada “Parcialmente nublada con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones hacia la noche. Inestable en cordillera”.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la temperatura mínima será 17°C y por otra parte la máxima que llegará a los 30°c.

