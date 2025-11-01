Pronóstico: sábado parcialmente nublado y con descenso de la temperatura

Se viene un sábado marcado por un leve descenso de la temperatura.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada “Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en la mañana. Nevadas en cordillera”.

La temperatura mínima será de 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 25°C.

Para mañana domingo se espera un leve aumento de la temperatura, donde la máxima podría alcanzar los treinta grados.