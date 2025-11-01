Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 1, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 1, 2025

logo el cuco digital

Pronóstico: sábado parcialmente nublado y con descenso de la temperatura

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Se viene un sábado marcado por un leve descenso de la temperatura.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada “Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en la mañana. Nevadas en cordillera”.

La temperatura mínima será de 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 25°C.

Para mañana domingo se espera un leve aumento de la temperatura, donde la máxima podría alcanzar los treinta grados.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Elecciones. Estos son los resultados provisorios en Valle de Uco: quiénes entrarían como concejales

Finalizó la votación: votó el 71,5 % del padrón electoral 

Estos son los nuevos concejales que tendrá Tunuyán tras el resultado de las elecciones

Ante la llegada de viento Zonda, recomendaciones para prevenir accidentes

Robaron una cosechadora de ajo de una finca en San Carlos

Un oriundo de San Carlos, fue detenido en Río Negro tras ser condenado por abuso sexual y fugarse

Llega a Tunuyán, “CAR MET” un encuentro para los amantes de autos

Una captura, varios demorados y la recuperación de bicicletas durante el fin de semana en Tupungato

Estos son los nuevos concejales que tendrá Tupungato tras el resultado de las elecciones

Un menor de edad robó una bicicleta en Tupungato y la policía lo pudo atrapar: fue entregado a sus progenitores

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO