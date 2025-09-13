Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 15, 2025

septiembre 15, 2025

Pronóstico: sábado primaveral con ascenso de la temperatura

Llega un día donde la temperatura irá en aumento y se espera un cielo con poca nubosidad.

Según imdica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada con “Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sudeste. Zonda en precordillera y Malargue. Poco nuboso en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 6°C, mientras que la máxima llegará a los 24°C.

Para mañana domingo se espera una jornada, donde la temperatura descienda algunos grados y el cielo se encuentre algo nublado.

