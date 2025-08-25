Facebook X-twitter Youtube Instagram

Pronóstico: tiempo bueno con ascenso de la temperatura

FOTO ELIAS PALIZA
Arranca la semana con un lunes soleado y algunas heladas parciales.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada con “tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste, heladas parciales y un poco nuboso en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 6°C, mientras que la máxima llegará a los 22°C.

El pronóstico extendido para el resto de la semana indica condiciones similares, con cielos parcialmente nublados.

