Pronóstico: tiempo bueno con ascenso de la temperatura

Llega una jornada marcada por el aumento del termostato, pero también por tener un cielo despejado.

Según indica Contingencias Climáticas, tendremos un arranque de semana con “Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Algo nublado en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 11°C, mientras qur la máxima sera de 28°C.

El pronóstico extendido, indica que quizas mañana, se den algunas precipitaciones y descienda la temperatura.