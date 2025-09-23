Facebook X-twitter Youtube Instagram

Pronóstico: tiempo bueno con ascenso de la temperatura y posibles heladas parciales

Paisaje de Valle de Uco.
Se viene un martes agradable, aunque las mínimas en algunas zonas podrán provocar heladas parciales.

Para Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día con “Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves a moderados del sector sur, heladas parciales y poco nuboso en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 21°C. Se espera en algunas zonas del Valle de Uco, que la mínima esté por debajo de los ceros grados, provocando las heladas parciales.

El pronóstico extendido para el resto de la semana indica que los días iran mejorando y que aumentará la temperatura. Recién para el viernes se espera la posibilidad de tormentas con posibles lluvias.

