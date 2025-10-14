Facebook X-twitter Youtube Instagram

Pronóstico: tiempo bueno con aumento de la temperatura

Foto archivo: crisis hídrica en el río Tunuyán, octubre 2020.
Llega una jornada donde la temperatura podría superar los 30°C.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un miércoles con “Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 10°C, mientras que la máxima alcanzaría los 27°C. Sin embargo algunas fuentes indican que la máxima, podria estar por arriba de los 30°C.

El pronóstico extendido marca que mañana continuarán las mismas condiciones meteorológicas, pero el jueves ingresa un pequeño frente frío que llevará a que el termostato desciende levemente.

