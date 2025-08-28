Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 28, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 28, 2025

logo el cuco digital

Pronóstico: tiempo bueno con poco cambio de la temperatura

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Llega un jueves el cual tendremos que disfrutar, porque se viene la tormenta de Santa Rosa para el fin de semana.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día con “tiempo bueno, cielo algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 4°C, mientras que la máxima en nuestro Valle de Uco será de 20°C.

El pronóstico extendido marca que las buenas condiciones meteorológicas llegarán a su fin este viernes, donde tendremos un descenso de la temperatura, con cielos cubiertos y posibles precipitaciones durante la noche.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó “el Loco” en San Carlos, con drogas y dinero: podría tener relación en la causa del Kaká y el Oso

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

Caso Facundo Almendra: el jurado consideró que su padre no fue el culpable de su muerte y lo dejó en libertad

Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

Estos son los principales candidatos en el Valle de Uco a concejales para las próximas elecciones de octubre

La fiscalía pide ayuda para encontrar a un joven de 18 años que desapareció en La Consulta

El caballo Don Nelson fue sacrificado y su propietario lo despidió con emotivas palabras

Tunuyán: 26 nuevos beneficiarios recibieron maquinarias y herramientas del programa municipal

Caso Gauna: fueron imputados los detenidos luego del ataque a tiros en Eugenio Bustos

Detienen a un hombre en Tunuyán: andaba “muy pancho” por la calle y tenía un pedido de captura

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO