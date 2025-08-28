Pronóstico: tiempo bueno con poco cambio de la temperatura

Llega un jueves el cual tendremos que disfrutar, porque se viene la tormenta de Santa Rosa para el fin de semana.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día con “tiempo bueno, cielo algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura mínima será de 4°C, mientras que la máxima en nuestro Valle de Uco será de 20°C.

El pronóstico extendido marca que las buenas condiciones meteorológicas llegarán a su fin este viernes, donde tendremos un descenso de la temperatura, con cielos cubiertos y posibles precipitaciones durante la noche.