Pronóstico: tiempo bueno con poco cambio de temperatura

Se viene un miércoles agradable, con una temperatura que superará los 20°C.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada con “tiempo bueno, cielo algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste y poco nuboso en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 8°C, mientras que la máxima llegará a los 22°C.

El pronóstico extendido, indica que el buen tiempo durará hasta el viernes, donde ingresará la denominada “tormenta de Santa Rosa”, con intensas lluvias y días nublados.