Pronóstico: viernes caluroso con probabilidad de tormentas por la noche

Se viene un jornada donde la máxima podría llegar a los 38°C.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un jueves “Muy caluroso con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur, tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche. Zonda en precordillera y Malargue. Parcial nublado en cordillera”.

La temperatura mínima se ubicará en los 21°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 38°C.

Durante la tarde noche se espera la posibilidad de que se produzcan algunas tormentas.

