diciembre 7, 2025

logo el cuco digital
Pronóstico: viernes caluroso e inestable con probabilidad de tormentas hacia la noche

Foto gentileza Carolina Villena
Hay una alerta amarilla por probabilidad de tormentas.

Este viernes, los mendocinos deberán prepararse para una jornada marcada por el calor y la inestabilidad climática. Según informó el organismo provincial Contingencia Climáticas, se espera un día caluroso e inestable, con nubosidad variable y la probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche.

En la provincia de Mendoza, la temperatura máxima alcanzará los 36°C, mientras que la mínima se ubicará en los 23°C. Por su parte, en la región del Valle de Uco, se prevé una máxima de 30 grados durante la tarde y una temperatura nocturna que rondará los 25 grados.

Cabe destacar, que desde Defensa Civil emitieron una alerta amarilla por probabilidad de tormentas que afectarían el oeste de Gran Mendoza luego se extendería a Lavalle, zona Este y Valle de Uco.

