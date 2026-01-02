Facebook X-twitter Youtube Instagram

Pronóstico: viernes con alivio, desciende un poco la temperatura

Foto tomada por Mary Gonzalez
Se viene una jornada mucho mas agradable que la de ayer, incluso se espera el ingreso de un pequeño frente frío.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un viernes con “Poca nubosidad con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Poco nuboso en cordillera. Ingreso de frente frío”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 18°C, mientras que la máxima alcanzará 30°C.

El pronóstico extendido, indica condiciones similares a las de hoy por los proximos días.

