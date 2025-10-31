Pronóstico: viernes con ascenso de la temperatura y parcialmente nublado

Se espera además una jornada donde pueden llegar a darse algunas tormentas aisladas.

Según indica Contingencias Climáticas de Mendoza, tendremos un viernes con “nubosidad variable con ascenso de la temperatura, tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche, zonda en precordillera y Malargue. Vientos algo fuertes del sector sur al final del día. Nevadas en cordillera”.

La temperatura mínima para hoy será de 7°C, mientras que la máxima alcanzaría los 29°C.

Por la tarde noche se anticipa la posibilidad de tormentas.