noviembre 21, 2025

logo el cuco digital
noviembre 21, 2025

Pronóstico: viernes con descenso de la temperatura

Se viene una jornada, donde el termostato nos dará un respiro.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un día con “Nubosidad variable con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Inestable en las primeras horas. Precipitaciones en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 9°C, mientras que la máxima alcanzará los 25°C.

El pronóstico extendido indica que tendremos un fin de semana con temperaturas en aumento y cielos parcialmente nublados.

