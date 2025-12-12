Facebook X-twitter Youtube Instagram

Pronóstico: viernes con poca nubosidad y ascenso de la temperatura

Paisaje de Valle de Uco en diciembre.
Se espera una máxima que llegue a los 34°C.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos una jornada con “Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Mejoran las condiciones meteorológicas”.

Para el día de hoy, la temperatura mínima será de 17°C y se espera una máxima de 34°C.

El pronóstico extendido indica que para el sábado tengamos una jornada calurosa con posibles tormentas y el domingo una jornada con descenso de la temperatura.

