Pronóstico: viernes con probabilidad de heladas mínimas y leve ascenso de la temperatura máxima

Si viene una jornada donde varias zonas de la provincia y el Valle dd Uco registren mínimas por debajo del cero.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza tendremos un martes “Parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste, poco nuboso en cordillera. Se esperan heladas generales mínimas”

La temperatura mínima estará por debajo de cero en el Valle de Uco, incluso en algunos lugares como Vista Flores, según Contingencias Climáticas, sera de -3,5°C. Por otra parte se espera un máxima general en toda la zona de 10°C.

El día permanecerá parcialmente nublado y se espera, como pronóstico extendido, que mejore durante el fin de semana.