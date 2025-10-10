Pronóstico: viernes feriado, algo nublado con poco cambio de la temperatura

La máxima será de 30 grados.

Este viernes 10 de octubre los mendocinos experimentarán un día algo nublado con poco cambio de la temperatura. Según informó Contingencia Climáticas de la provincia habrá vientos moderados del sector sur, desmejorando en cordillera hacia la noche.

La máxima estimada será de 30 grados y la mínima de 14 grados.

En tanto, en Valle de Uco según informó Meteored tendremos un cielo nublado con temperaturas alrededor de los 19 grados durante la mañana y por la tarde entorno a los 27 grados.

Pronóstico extendido

Sábado | 11-10-2025

Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

Domingo | 12-10-2025

Tiempo bueno con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 10°C