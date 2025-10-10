Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 10, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 10, 2025

logo el cuco digital

Pronóstico: viernes feriado, algo nublado con poco cambio de la temperatura

Foto: Noelia Berrios
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La máxima será de 30 grados.

Este viernes 10 de octubre los mendocinos experimentarán un día algo nublado con poco cambio de la temperatura. Según informó Contingencia Climáticas de la provincia habrá vientos moderados del sector sur, desmejorando en cordillera hacia la noche.

La máxima estimada será de 30 grados y la mínima de 14 grados.

En tanto, en Valle de Uco según informó Meteored tendremos un cielo nublado con temperaturas alrededor de los 19 grados durante la mañana y por la tarde entorno a los 27 grados.

Pronóstico extendido 

Sábado | 11-10-2025

Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

Domingo | 12-10-2025

Tiempo bueno con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 10°C

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Otra tragedia vial en Valle de Uco: un joven motociclista de 19 años perdió la vida en un choque en Vista Flores

Tunuyán: manejaba alcoholizado y chocó contra un árbol 

Una mujer totalmente alcoholizada y con medidas pendientes circulaba en una moto por La Consulta

Polémica por la canchas de pádel junto al helipuerto del Hospital Scaravelli: “la construcción es legal” dice el dueño

Detuvieron al “Mexicano” en Tupungato y le encontraron varias cosas robadas

Ciclista atropellado en ruta de Campo Los Andes: el conductor dijo que fue encandilado por otro vehículo

¿Fue un meteorito? Una luz iluminó la noche del sábado en el Valle de Uco

La policía detuvo a 7 conductores alcoholizados, se realizaron actas viales y secuestro de rodados

Orgullo sancarlino: Valentina jugará para el Seleccionado Nacional y busca apoyo para cumplir su sueño

Maniobras de Cuerpos Especiales en La Consulta: atraparon un hombre con pedido de captura desde el 2016

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO