Pronóstico: viernes feriado con descenso de la temperatura y posibilidad de precipitaciones

La temperatura máxima estimada para Mendoza será de 14 °C, con una mínima de 2 °C.

El organismo de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipó para este viernes 15 de agosto una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura y vientos leves del sector sur. Se prevén precipitaciones aisladas hacia la noche, mientras que en zona cordillerana podrían registrarse nevadas.

En tanto, en el Valle de Uco, el portal Meteored pronostica una máxima similar de 14 °C y posibilidad de lluvias débiles durante la noche.