Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 7, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 7, 2025

logo el cuco digital

Pronóstico: viernes inestable con lluvias durante la mañana

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El clima este viernes no dará tregua y se espera que continúen las lluvias y el mal tiempo todo el fin de semana.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un dia “Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Lluvias en la mañana. Precipitaciones en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima rondará los 8°C, mientras que la maxima no alcanzará los 24°C.

El pronóstico para los próximos días es desalentador, se espera que siga este frente frío con lluvias y tormentas aisladas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Rápido y furioso: persecución policial por las calles de Tupungato al mejor estilo de Hollywood

Una mujer fue asaltada mientras esperaba el colectivo en Tupungato: le sacaron casi medio millón de pesos

Un padre y su hija de 14 años están graves por botulismo: sería por una conserva 

El padre y su hija con botulismo luchan por su vida y el personal de terapia intensiva trabaja para mantenerlos estables

Una riña se produjo en Tunuyán por no pagar el alquiler: hay dos heridos por arma blanca

Destino San Javier y Amar Azul llegan a San Carlos para la Fiesta de la Tradición 2025

Se acerca el juicio de Oscar Sáez, acusado de un doble asesinato que conmovió a Tunuyán

Denunció que le robaron 10.000 kilos de ajo, y gracias a un video, la Policía encontró dos camionetas con el cargamento

Abren autos y roban carteras en Tunuyán: tres mujeres fueron víctimas en los últimos días

Un cóndor  cayó en el techo de una casa en Tunuyán y fue rescatado por la policía y guardaparques

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO