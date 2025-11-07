Pronóstico: viernes inestable con lluvias durante la mañana

El clima este viernes no dará tregua y se espera que continúen las lluvias y el mal tiempo todo el fin de semana.

Según indica Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza, tendremos un dia “Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Lluvias en la mañana. Precipitaciones en cordillera”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima rondará los 8°C, mientras que la maxima no alcanzará los 24°C.

El pronóstico para los próximos días es desalentador, se espera que siga este frente frío con lluvias y tormentas aisladas.