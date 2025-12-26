Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 28, 2025

diciembre 28, 2025

Pronóstico: viernes muy caluroso y posibles tormentas

Tres Esquinas, San Carlos
Se viene una jornada donde la temperatura máxima podría llegar a los 37°C.

Según indica Contingencias Climáticas de la provicia de Mendoza, tendremos un día “Muy caluroso e inestable con tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste”.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 16°C y la máxima alcanzará los 33°C. Sin embargo algunos pronósticos anuncian maximas de posibles 37°C.

El extendido indica que las tormentas de hoy en la tarde y la noche, continuarán el sábado. Se anticipa un alivio en el termostato.

